IND vs SL: सुपरमैन जैसे हवा में उड़े शुभमन गिल ने बाएं हाथ से पकड़ा कैच, श्रीलंकाई फैंस रह गए हैरान, देखें पूरा वीडियो

IND vs SL 1st Test Day 3 Highlights: गॉल टेस्‍ट में भारत अपनी पहली पारी में 462 के स्‍कोर पर ऑलआउट हुआ है। इसके जवाब में मेजबान श्रीलंका की पहली पारी में हालत बेहद ही खराब है। उसने तीसरे दिन के पहले सेशन में ही अपने शीर्ष 4 विकेट गंवा दिए हैं। उसका चौथा विकेट कामिंडू मेंडिस के रूप में गिरा, जिनका कैच भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने पकड़ा। कामिंडू ने कुलदीप यादव की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चिप किया, जहां गिल पहले से ही चौकन्‍ने थे। गिल ने गेंद को देख सुपरमैन की तरह हवा में अपनी बाईं ओर डाइव लगाई और जमीन से कुछ इंच ऊपर से बाएं हाथ कैच कर लिया। उनका यह कारनामा देख श्रीलंकाई दर्शक भी हैरान नजर आए।