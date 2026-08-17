IND vs SL: ‘ऋषभ पंत ने लॉजिक के साथ क्रिकेट सेंस भी पीछे छोड़ दिया’, आउट होने के तरीके पर भड़के दिग्गज क्रिकेटर

कैफ ने आगे कहा, "कॉमन सेंस कहता है कि आप कट शॉट खेल सकते थे। 5-6 ओवरों तक गेंद को आराम से खेलते, क्योंकि गेंद नई थी। टेस्ट क्रिकेट की यही परंपरा है। उनकी तरह जो खेलता है, उसे भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कैफ ने कहा कि मुझे इस बात से हैरानी हुई कि वह पहली ही गेंद पर आगे निकल गए शॉट खेलने के लिए। अगर कोई बल्लेबाज 150 रन के स्कोर पर भी है, तब भी वह नई गेंद के साथ आराम से खेलता है, लेकिन ऋषभ पंत ने लॉजिक और क्रिकेट सेंस को पीछे छोड़ दिया।