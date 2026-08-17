AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर! WTC की नंबर-1 कुर्सी पर खतरा, साथ में लग सकता है 42 लाख का झटका

Australia Cricket Faces $44000 Fine Threat: बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी प्लेइंग 11 पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अंक भी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ये खतरा बांग्लादेश के टीम पर भी मंडरा रहा है। हालांकि मैच रेफरी ने अभी तक किसी भी टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।