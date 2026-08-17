Asian Games 2026: राशिद खान या रहमत शाह नहीं, इस खिलाड़ी को मिली कप्तानी, एशियन गेम्स के लिए अफ़गानिस्तान टीम का ऐलान

इस टीम को अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने चुना है। टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी हाल ही में खत्म हुई 11वीं श्पागीज़ा क्रिकेट लीग (SCL) से चुने गए हैं। नियमित कप्तान राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज़ व अज़मतुल्लाह ओमरज़ई जैसे अहम खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एशियन गेम्स 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाने हैं। इससे ठीक एक हफ़्ते पहले, अफ़गानिस्तान की टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करेगी।