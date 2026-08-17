17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में किया बड़ा कारनामा, तोड़ा दिया एडम गिलक्रिस्ट का ‘महारिकॉर्ड’

Rishabh Pant Sixes Record in Test: गॉल टेस्ट में ऋषभ पंत ने एक छक्का लगाकर विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंत के नाम अब विदेश में 57 छक्के हो गए हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वह 98 छक्कों तक पहुंच गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 17, 2026

Rishabh Pant

ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

Rishabh Pant Test Record: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट में ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा कर डाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गिलक्रिस्ट ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में एक छक्का लगाते ही गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया। गिलक्रिस्ट के नाम जहां 56 छक्के दर्ज हैं, तो वहीं ऋषभ पंत अब 57 छक्के लगा चुके हैं।

लिस्ट में तीसरे स्थान पर एमएस धोनी

इस लिस्ट में एमएस धोनी तीसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 37 छक्के हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम 18 छक्के दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श ने 16 छक्के लगाए थे। गॉल टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत ने 62 गेंद में 39 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था। पंत ने यह कारनामा श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर किया।

विदेशों में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज

विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर आ गए हैं। इस मामले में उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स सबसे आगे हैं, जिनके नाम 69 छक्के दर्ज हैं। पंत 57 छक्कों के साथ दूसरे, जबकि एडम गिलक्रिस्ट 56 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। क्रिस गेल ने 51 छक्के लगाए थे, तो जैक कैलिस के नाम 45 छक्के दर्ज हैं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्कों की बात की जाए तो ऋषभ पंत के नाम अब 98 छक्के हो गए हैं और तीन छक्के लगाते ही वह एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर देंगे, जिनके नाम 100 छक्के दर्ज हैं। अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है, जिन्होंने 138 छक्के लगाए हैं। ब्रेंडन मैकुलम ने 107, जबकि टिम साउदी ने 98 छक्के लगाए हैं।

गॉल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 462 रन बनाए, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए, तो केएल राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने 99 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

17 Aug 2026 01:15 pm

Published on:

17 Aug 2026 01:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में किया बड़ा कारनामा, तोड़ा दिया एडम गिलक्रिस्ट का ‘महारिकॉर्ड’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Virat Kohli ने खुद बताया अपनी जर्सी 18 नंबर के पीछे का सीक्रेट, आध्यात्मिक कनेक्शन से जुड़ा है मामला

Virat Kohli
क्रिकेट

Asian Games 2026: राशिद खान या रहमत शाह नहीं, इस खिलाड़ी को मिली कप्तानी, एशियन गेम्स के लिए अफ़गानिस्तान टीम का ऐलान

AFG vs SL
क्रिकेट

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर! WTC की नंबर-1 कुर्सी पर खतरा, साथ में लग सकता है 42 लाख का झटका

PAt Cummins and Steve Smith
क्रिकेट

भारत-श्रीलंका टेस्‍ट में अचानक हुई पाकिस्तानी अंपायर की एंट्री, जानें आखिर क्या है मामला

IND vs SL, Pakistani umpire Ahsan Raza,
क्रिकेट

IND vs SL: बल्लेबाजों के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों का कहर, 90 रन पर ढेर हो गई श्रीलंका की आधी टीम

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.