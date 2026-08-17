IND vs SL: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में किया बड़ा कारनामा, तोड़ा दिया एडम गिलक्रिस्ट का ‘महारिकॉर्ड’

ऋषभ पंत (फोटो- IANS)
Rishabh Pant Test Record: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट में ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा कर डाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गिलक्रिस्ट ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में एक छक्का लगाते ही गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया। गिलक्रिस्ट के नाम जहां 56 छक्के दर्ज हैं, तो वहीं ऋषभ पंत अब 57 छक्के लगा चुके हैं।
इस लिस्ट में एमएस धोनी तीसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 37 छक्के हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम 18 छक्के दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श ने 16 छक्के लगाए थे। गॉल टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत ने 62 गेंद में 39 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था। पंत ने यह कारनामा श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर किया।
विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर आ गए हैं। इस मामले में उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स सबसे आगे हैं, जिनके नाम 69 छक्के दर्ज हैं। पंत 57 छक्कों के साथ दूसरे, जबकि एडम गिलक्रिस्ट 56 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। क्रिस गेल ने 51 छक्के लगाए थे, तो जैक कैलिस के नाम 45 छक्के दर्ज हैं।
टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्कों की बात की जाए तो ऋषभ पंत के नाम अब 98 छक्के हो गए हैं और तीन छक्के लगाते ही वह एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर देंगे, जिनके नाम 100 छक्के दर्ज हैं। अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है, जिन्होंने 138 छक्के लगाए हैं। ब्रेंडन मैकुलम ने 107, जबकि टिम साउदी ने 98 छक्के लगाए हैं।
गॉल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 462 रन बनाए, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए, तो केएल राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने 99 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए।
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