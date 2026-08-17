IND vs SL: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में किया बड़ा कारनामा, तोड़ा दिया एडम गिलक्रिस्ट का ‘महारिकॉर्ड’

Rishabh Pant Test Record: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट में ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा कर डाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गिलक्रिस्ट ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में एक छक्का लगाते ही गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया। गिलक्रिस्ट के नाम जहां 56 छक्के दर्ज हैं, तो वहीं ऋषभ पंत अब 57 छक्के लगा चुके हैं।