Virat Kohli ने खुद बताया अपनी जर्सी 18 नंबर के पीछे का सीक्रेट, आध्यात्मिक कनेक्शन से जुड़ा है मामला

बता दें कि अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर के 18 साल पूरे करने जा रहे विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं। अब वह भारत के लिए सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं। कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैचों में 46.85 के औसत से 9230 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उनके बल्‍ले से 30 शतक और 30 अर्धशतक आए। वहीं, कोहली ने टी20 इंटरनेशनल करियर में कुल 125 मैचों में 48.69 के औसत से 4188 रन बनाए। जबकि विराट 314 वनडे मैचों में अब तक 14941 रन बना चुके हैं। विराट ने अब तक इस फॉर्मेट में 54 शतक और 79 अर्धशतक जड़े हैं।