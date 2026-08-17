IND vs SL: रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडर्स का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Ravindra Jadeja World Record in Test Cricket: गॉल टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका के डेब्यूटेंट केशरा नुवांथा को आउट करते ही रविंद्र जडेजा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी जैसे महान टेस्ट ऑलराउंडर्स के क्लब में शामिल हो गए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट पूरे कर लिए और साथ ही उनके नाम 4000 से ज्यादा रन भी हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन और 350 विकेट लेने के मामले में वह दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद ये कारनामा किया था। इयान बॉथम ने सिर्फ 83 मैचों में यह कारनामा कर डाला था और आज वह रिकॉर्ड कायम है।