IND vs SL: टीम इंडिया को भुगतनी पड़ी ऋषभ पंत की गलती की सजा! निरोशन डिकवेला को उकसाना पड़ा भारी

236 के स्कोर पर 62वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने निरोशन दिकवेला को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक उन्होंने श्रीलंका को शुरुआती झटकों से उबार दिया था। उन्होंने 115 गेंद में 80 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके लगाए। 90 पर आधी टीम के आउट होने के बाद डिकवेला ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। तब ऋषभ पंत ने उन्हें उकसाना शुरू कर दिया। पंत ने उन्हें एक ही तरह का शॉट खेलने की बात कही, तो साथ ही यह भी कहा कि अब सब तलवार चलाएंगे। इसका मतलब यह था कि आप सब लप्पा चलाएंगे। इसके अलावा सरफराज खान ने उनका साथ देते हुए यह तक कहा कि सब मिल-बांटकर खाएंगे, मतलब सब मिल-बांटकर विकेट लेंगे।