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IND vs SL: गॉल में भारतीय स्पिनरों का तांडव, श्रीलंका 284 पर ढेर, सोनल दिनुशा ने ठोका शतक

श्रीलंका ने 79.4 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 284 रन बनाए। इसमें से 100 रन का योगदान सोनल दिनुषा का रहा। उन्होंने 168 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 17, 2026

Sri Lanka vs India

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट गॉल में खेला जा रहा है (Photo: IANS)

Sri Lanka vs India, 1st Test, Day 3: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन स्पिन गेंदबाजों का तांडव देखने को मिला है। भारतीय स्पिनर मानव सुथार और रवींद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की पहली पारी 284 पर समाप्त कर दी। इसी के साथ भारत ने इस मैच में मजबूत पकड़ बना ली है।

भारत ने 178 रनों की बढ़त बनाई

अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका और दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

देवदत्त पड्डिकल का शतक

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया।

इसके बाद पड्डिकल ने ऋषभ पंत के साथ 71 रन जुटाए। इनके अलावा, मानव सुथार और ध्रुव जुरेल के बीच 55 रन की साझेदारी भी हुई। इस पारी में भारत के लिए पड्डिकल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 16 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि पंत ने 39 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 51 रन की पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि केशरा नुवानथा ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट चटकाए।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। इस टीम को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। उस समय तक श्रीलंका का खाता भी नहीं खुला था। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे।

सोनल और डिकवेला की साझेदारी

इसके बाद, सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 'दोहरे शतक' के पार पहुंचा दिया। निरोशन 115 गेंदों में 7 चौकों के साथ 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 6 बाउंड्री के साथ 100 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 21.4 ओवरों में 76 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 1-1 शिकार किया।

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Updated on:

17 Aug 2026 05:32 pm

Published on:

17 Aug 2026 05:12 pm

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