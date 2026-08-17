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IND vs SL: भारतीय बल्लेबाजों ने इतना मारा की केशरा नुवांथा के नाम जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में ही लगा दाग

Keshara Nuwantha at Galle Test IND vs SL: भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में 39 ओवर में 175 रन खर्च करने वाले श्रीलंका के डेब्यूटेंट केशरा नुवांथा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 17, 2026

keshara nuwantha

केशरा नुवांथा (फोटो - IANS)

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले भारतीय टीम 462 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। इस तरह टीम इंडिया ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की खूब बखियां उधेड़ी। इस दौरान केशरा नुवांथा के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

39 ओवर के स्पेल में लुटाए 175 रन

टेस्ट मैच की अपनी पहली पारी में नुवांथा ने भारत के खिलाफ 39 ओवर का स्पेल डाला। इस दौरान उन्होंने 175 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए। उनका यह स्पेल श्रीलंका की ओर से टेस्ट डेब्यू में फेंका गया तीसरा सबसे महंगा स्पेल है। श्रीलंका की तरफ से डेब्यू मैच में सबसे महंगा स्पेल डालने का अनचाहा रिकॉर्ड सूरज रणदीव के नाम दर्ज है, जिन्होंने भारत के खिलाफ ही साल 2010 में 222 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।

जयसूर्या ने चटकाए 4 विकेट

नुवांथा ने केएल राहुल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा जैसे तीन प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। टेस्ट की पहली पारी में प्रभात जयसूर्या श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 39 ओवर में 109 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, असिथा फर्नांडो ने 63 रन देकर 2 विकेट निकाले।

भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। उन्होंने 230 गेंदों में 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल रहा। पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जबकि ऋषभ पंत के साथ मिलकर 71 रन जोड़े। केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों में 82 रन बनाए। उनकी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं, ध्रुव जुरेल ने उपयोगी अर्धशतक जड़ा और 68 गेंदों पर 51 रन बनाए।

हालांकि, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। पंत 62 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि यशस्वी ने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें पांच चौके शामिल रहे। कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन का योगदान दिया, जबकि रवींद्र जडेजा 13 रन ही बना सके। मानव सुथार ने 43 गेंदों में 24 रन जोड़े। निचले क्रम में मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे।

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Updated on:

17 Aug 2026 05:48 pm

Published on:

17 Aug 2026 05:48 pm

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