IND vs SL: भारतीय बल्लेबाजों ने इतना मारा की केशरा नुवांथा के नाम जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में ही लगा दाग

भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। उन्होंने 230 गेंदों में 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल रहा। पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जबकि ऋषभ पंत के साथ मिलकर 71 रन जोड़े। केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों में 82 रन बनाए। उनकी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं, ध्रुव जुरेल ने उपयोगी अर्धशतक जड़ा और 68 गेंदों पर 51 रन बनाए।