IND vs SL: गॉल टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल ने लिया हैरान करने वाला फैसला, उठने लगे सवाल

डोडा गणेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप तीसरे दिन सुबह दो टेल-एंडर्स के साथ बल्लेबाजी क्यों करना चाहोगे? तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया अपने स्कोर में सिर्फ दो रन ही जोड़ पाई और 462 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव एक गेंद खेलकर एक रन जोड़ पाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 गेंदों का सामना किया, एक रन बनाया और आउट हो गए। उनके आउट होते ही भारत की पहली पारी भी समाप्त हो गई। चार गेंद खेलने की वजह से कम से कम 15 मिनट खराब हुए और इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को 3-4 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता था, जिसका फायदा तेज गेंदबाज उठा सकते थे।