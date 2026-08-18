IND vs SL: ‘हमने बहुत मार खाई है’, अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर होने का सुनाया अनसुना किस्सा

वीडियो की शुरुआत में अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बॉलर भागता हुआ आता था, तो पुजारा को पता होता था कि वो क्या डालने वाला है। लेकिन शॉर्ट लेग की बात इन्होंने छेड़ी है तो मैं बताता हूं। रहाणे ने कहा कि जब ये (चेतेश्वर पुजारा) खेल रहे होते थे और मुझे प्लेइंग से बाहर बैठना पड़ता था, तो इनके (चेतेश्वर पुजारा के) आउट होने के बाद मुझे फील्डिंग के लिए जाना पड़ता था। क्योंकि भाईसाहब को फील्डिंग नहीं करनी होती थी। तब मैंने जाकर इनके लिए कई बार शॉर्ट लेग पर फील्डिंग की है और बहुत मार भी खाई है। जवाब में पुजारा ने रहाणे की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं ये बात मानता हूं।