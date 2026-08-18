AUS vs BAN: बांग्लादेश से शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदल दी टीम, 2 साल में 6 ओपनर्स ने तोड़ा भरोसा

Australia Squad For 2nd Test vs Bangladesh: डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट में शर्मनाक हार झेलने गंवाने ऑस्ट्रेलिया ने 22 अगस्त से साउथ मैके में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया और पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड को ड्रॉप कर दिया। हालांकि वेदराल्ड की तरह ट्रेविस हेड भी कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन उनकी जगह बरकरार है।