18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: दिग्गज क्रिकेटर ने राहुल-जायसवाल को दी नसीहत, बताया 178 रन की लीड के बाद कैसे जीतेगी टीम इंडिया

India vs Sri Lanka Galle Test: गॉल टेस्ट के तीन दिन बाद भारत के पास 178 रन की बढ़त है। बारिश की संभावना के बीच पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया को तेजी से बल्लेबाजी कर 350 के आसपास पहुंचकर पारी घोषित करने की सलाह दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2026

team india

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

IND vs SL Galle Test Day 4 Update: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट के तीन दिन का खेल खत्म हो चुका है, जहां दोनों टीमें एक-एक बार बल्लेबाजी कर चुकी हैं। भारतीय टीम ने जहां पहली पारी में 462 रन बनाए थे, तो वहीं श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर खत्म हो गई। इस तरह भारतीय टीम के पास 178 रन की बढ़त है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अब बताया है कि इस बढ़त के साथ टीम इंडिया कैसे जीत सकती है। इसके अलावा उन्होंने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को भी नसीहत दी है।

दोनों दिन बारिश की संभावना

गॉल में अगले दोनों दिन बारिश की संभावना है। ऐसे में आकाश चोपड़ा ने अपने एक वीडियो में कहा है कि 178 रन हमारे पास पहले से हैं और एक खाता 178 और जोड़कर टीम इंडिया 350 रन के आसपास पहुंचकर पारी घोषित कर दे। साथ ही आकाश चोपड़ा ने बल्लेबाजों को नसीहत भी दी है कि वे थोड़ी तेजी से बल्लेबाजी करें। अगर चौथे दिन आपको 40 ओवर मिलते हैं, तो आपको कम से कम 200 रन बनाना होगा। बारिश की संभावनाओं की वजह से तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी।

यशस्वी जायसवाल को उन्होंने नाम लेकर बोला कि यशस्वी, यशस्वी की तरह खेलो। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि केएल राहुल के पास कई गियर हैं, उन्हें अब वनडे और टी20 गियर एक्टिवेट करना होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम की बैटिंग में बहुत गहराई है, बस तेजी से आगे बढ़ते रहने की जरूरत है।

मुश्किल है श्रीलंका का जीतना

आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर खेल के चौथे दिन 50 ओवर होते हैं और आखिरी दिन 40 ओवर होते हैं, तो 140 ओवर में हम उन्हें हरा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में कैसे हार सकती है। अगर पूरा मैच होता है और हम उन्हें आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 350 रन बनाने का समय होगा। हालांकि, सच ये भी है कि गॉल की पिच पर चौथी पारी में पांचवें दिन बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर टीम इंडिया 250 रन के आसपास का लक्ष्य दे देती है तो श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

18 Aug 2026 09:06 am

Published on:

18 Aug 2026 09:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: दिग्गज क्रिकेटर ने राहुल-जायसवाल को दी नसीहत, बताया 178 रन की लीड के बाद कैसे जीतेगी टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

DPL 2026: फिफ्टी होते ही फूट-फूट कर रोए नितीश राणा, विरोधी टीम के साथ अंपायर भी देने पहुंचे सांत्वना, जानें पूरा मामला

nitish Rana crying video
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका को 284 पर ऑलआउट करने के बावजूद ड्रा हो जाएगा गॉल टेस्ट, WTC फाइनल की उम्मीदों पर मंडराया खतरा?

ind vs sl 1st test galle 2026
क्रिकेट

IND vs SL: भारतीय बल्लेबाजों ने इतना मारा की केशरा नुवांथा के नाम जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में ही लगा दाग

keshara nuwantha
क्रिकेट

IND vs SL: गॉल में भारतीय स्पिनरों का जोरदार प्रदर्शन, श्रीलंका 284 पर ढेर, सोनल दिनुशा ने ठोका शतक

Sri Lanka vs India
क्रिकेट

IND vs SL: रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडर्स का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

ravindra jadeja world record ind vs sl
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.