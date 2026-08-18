IND vs SL: दिग्गज क्रिकेटर ने राहुल-जायसवाल को दी नसीहत, बताया 178 रन की लीड के बाद कैसे जीतेगी टीम इंडिया

आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर खेल के चौथे दिन 50 ओवर होते हैं और आखिरी दिन 40 ओवर होते हैं, तो 140 ओवर में हम उन्हें हरा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में कैसे हार सकती है। अगर पूरा मैच होता है और हम उन्हें आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 350 रन बनाने का समय होगा। हालांकि, सच ये भी है कि गॉल की पिच पर चौथी पारी में पांचवें दिन बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर टीम इंडिया 250 रन के आसपास का लक्ष्य दे देती है तो श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।