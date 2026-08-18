IND vs SL 1st Test Day 5 Weather Update: श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम अब पहले टेस्‍ट में जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने आखिरी दिन मेजबान टीम के सामने 372 रनों का लक्ष्‍य रखा। चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक श्रीलंका ने 4 विकेट के खोकर 84 रन बना लिए। अब उसे आखिरी दिन जीत के लिए 288 रन की दरकार है। वहीं, भारत को सिर्फ 6 विकेट हासिल करने हैं। इस टेस्ट के अब तक सभी चारों दिन बारिश ने खलल डाला है। अब सभी की नजरें मैच के साथ आखिरी दिन 19 अगस्‍त को गॉल के मौसम पर टिकी रहने वाली हैं, क्‍योंकि पांचवें दिन भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।