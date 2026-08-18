बारिश के दौरान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs SL 1st Test Day 5 Weather Update: श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम अब पहले टेस्ट में जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने आखिरी दिन मेजबान टीम के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 4 विकेट के खोकर 84 रन बना लिए। अब उसे आखिरी दिन जीत के लिए 288 रन की दरकार है। वहीं, भारत को सिर्फ 6 विकेट हासिल करने हैं। इस टेस्ट के अब तक सभी चारों दिन बारिश ने खलल डाला है। अब सभी की नजरें मैच के साथ आखिरी दिन 19 अगस्त को गॉल के मौसम पर टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि पांचवें दिन भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
बता दें कि गॉल टेस्ट में शुरुआत से लेकर अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं गया है, जिस दिन बारिश ने खलल नहीं डाली हो। यही वजह है कि अब तक सभी चारों दिन 80 से ज्यादा ओवर बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में फैंस को दुआ करनी होगी कि पांचवें दिन कम से कम दो सेशन का खेल तो हो जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि बुधवार को एक्यूवेदर ने करीब 75 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
बता दें कि गॉल टेस्ट के पांचवें दिन का खेल 15 मिनट पहले सुबह 9.45 बजे से शुरू होगा। एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो सुबह के पहले सेशन के दौरान ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। सुबह 10 बजे बारिश की संभावना करीब 49 प्रतिशत है, जो 11 बजे बढ़कर 52 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। दोपहर 12 बजे सबसे ज्यादा 58 से 60 प्रतिशत बारिश के आसार हैं। इसका मतलब है कि पहला सेशन पूरी तरह से बारिश से धुल सकता है। ये भारतीय टीम के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है।
आखिरी दिन जहां पहला सेशन धुल सकता है, तो दूसरे सेशन ले बारिश की संभावना कम होती जाएगी, जो शाम छह बजे तक 25 प्रतिशत तक रह जाएगी। अगर, एक्यूवेदर का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो कम से कम 50 से 60 ओवर का खेल हो सकता है और ये भारतीय टीम को छह विकेट निकालने के लिए काफी हो सकते हैं।
|समय
|बारिश की संभावना
|सुबह 9 बजे
|39%
|सुबह 10 बजे
|49%
|सुबह 11 बजे
|52%
|दोपहर 12 बजे
|58%
|दोपहर 1 बजे
|25%
|दोपहर 2 बजे
|20%
|दोपहर 3 बजे
|20%
|शाम 4 बजे
|20%
|शाम 5 बजे
|20%
|शाम 6 बजे
|25%
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