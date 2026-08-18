IND vs SL: क्या श्रीलंका के खिलाफ घर में ही हुई बेईमानी, ध्रुव जुरेल के कैच पर खड़ा हुआ बड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर बवाल

IND vs SL 1st Test Day 4 Highlights: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत के तूफानी अर्धशतक के दम पर दूसरी पारी में 193 रन बनाए। इस तरह पहली पारी में मिली 178 रनो की बढ़त के साथ भारत ने श्रीलंका के सामने इस टेस्ट को जीतने के लिए 372 रनों का लक्ष्‍य रखा है। श्रीलंका की टीम को अपनी दूसरी पारी में 47 के स्‍कोर पर चौथा झटका लगा, जब मानव सुथार की गेंद पर ध्रुव जुरेल ने लाहिरू उदारा का कैच पकड़ा, लेकिन इस कैच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्‍योंकि रिप्‍ले में नजर आ रहा था कि गेंद जमीन से टच हुई थी। इस फैसले पर उदारा ने भी नाराजगी जाहिर की। वहीं, सोशल मीडिया पर इसकी तस्‍वीरें शेयर कर लोग सवाल उठा रहे हैं।