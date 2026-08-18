IND vs SL: भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 372 रन का टारगेट, जानें गॉल में अब तक सबसे बड़ा रनचेज क्या है?

IND vs SL 1st Test Day 4 Highlights: भारत ने गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट की पहली पारी में 462 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में 284 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की बढ़त हासिल हुई, लेकिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में महज 193 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम ने मेजबानों के सामने 372 रनों का लक्ष्‍य रखा है। अभी इस मैच में करीब चार सेशन का खेल बाकी है। अब सवाल ये है कि क्‍या श्रीलंकाई टीम इस टोटल को चेज कर सकती है। आइये इससे पहले गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम में चौथी पारी के सबसे बड़े रनचेज पर नजर डालते हैं।