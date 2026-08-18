IND vs SL: भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट के बीच दिनेश चांदीमल अस्पताल में भर्ती, बतौर कनकशन रिप्लेसमेंट पसिंदु सोरियाबंदरा मैदान पर उतरे

Dinesh Chandimal concussion replacement: भारतीय टीम की दूसरी पारी के दौरान चौथे दिन श्रीलंकाई खिलाड़ी दिनेश चांदीमल को फील्डिंग करते समय चोट लग गई। बताया जा रहा है कि उनका कंधा और सिर काफी जोर से जमीन से टकराया। डॉक्टर और टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने चांदीमल की कनकशन की जांच की और जांच के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। श्रीलंका क्रिकेट की ओर से पुष्टि की गई है कि पासिंदु सोरियाबंदारा अब दिनेश चांदीमल की जगह कनकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेंगे। मैच रेफरी ने कनकशन रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है। उन्हें एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए ले अस्‍पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह फिलहाल अस्‍पताल में भर्ती हैं।