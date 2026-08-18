IND vs SL: चौथे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने ढाया कहर, 120 रन पर ढेर ही हो गई भारत की आधी टीम

जायसवाल तो खाता भी नहीं खोल सके और पारी की तीसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। वह पहली पारी में बी 32 रन बनाकर रनआउट हो गए थे। उसके बाद शुभमन गिल 20 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। गिल भी पहली पारी में फ्लॉप रहे थे। पहली पारी में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले ध्रुव जुरेल ने 7 रन बनाकर आउट हुए। शानदार फॉर्म से गुजर रहे देवदत्त पडिक्कल 44 रन बनाकर आउट हुए, तो केएल राहुल ने 35 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से असिथा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने दो-दो विकेट चटकाए, तो नुवांथा कुशेरा को एक सफलता मिली।