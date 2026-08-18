18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: चौथे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने ढाया कहर, 120 रन पर ढेर ही हो गई भारत की आधी टीम

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट में टीम इंडिया की दूसरी पारी लड़खड़ा गई है। 120 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि पहली पारी की बढ़त के दम पर टीम इंडिया की कुल बढ़त 300 से ज्यादा रन की हो गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2026

sri lanka cricket team

विकेट के बाद जश्न मनाती हुई श्रीलंकाई टीम (फोटो- IANS)

IND vs SL 1st Test Day 4 Update: गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 120 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। पहली पारी में 462 रन बनाने वाली टीम इंडिया की आधी टीम 120 रन पर ढेर हो चुकी है। इस दौरान तीन बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जिसमें कप्तान शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं।

जायसवाल का नहीं खुला खाता

जायसवाल तो खाता भी नहीं खोल सके और पारी की तीसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। वह पहली पारी में बी 32 रन बनाकर रनआउट हो गए थे। उसके बाद शुभमन गिल 20 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। गिल भी पहली पारी में फ्लॉप रहे थे। पहली पारी में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले ध्रुव जुरेल ने 7 रन बनाकर आउट हुए। शानदार फॉर्म से गुजर रहे देवदत्त पडिक्कल 44 रन बनाकर आउट हुए, तो केएल राहुल ने 35 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से असिथा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने दो-दो विकेट चटकाए, तो नुवांथा कुशेरा को एक सफलता मिली।

आपको बता दें कि मैच के पहले दो दिन भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी और बारिश से बाधित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 462 रन बनाए, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली, तो केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर खत्म हो गई, जिसमें सोनल दिनुषा ने शानदार शतक जड़ा, तो निरोशन डिकवेला ने 80 रन की पारी खेली। इसके बाद से भारतीय टीम को 178 रन की बढ़त मिल गई।

श्रीलंका ने एक समय सिर्फ 90 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे लेकिन डिकवेला और डिनुषा की शानदार पारियों ने श्रीलंकी की स्थिति को बेहतर करने का काम किया। भारत की ओर से मानव सुथार सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए और उन्होंने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा रवींद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को एक एक सफलता मिली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

18 Aug 2026 02:04 pm

Published on:

18 Aug 2026 02:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: चौथे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने ढाया कहर, 120 रन पर ढेर ही हो गई भारत की आधी टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: ‘हमने बहुत मार खाई है’, अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर होने का सुनाया अनसुना किस्सा

Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara
क्रिकेट

AUS vs BAN: बांग्लादेश से शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदल दी टीम, 2 साल में 6 ओपनर्स ने तोड़ा भरोसा

AUS vs BAN
क्रिकेट

IND vs SL: दूसरी पारी में श्रीलंका ने पहले ओवर में कर दिया पलटवार, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

SL vs IND 1st Test Galle
क्रिकेट

IND vs SL: ‘खुद की शक्ल आईने में देखी है’, लाइव कमेंट्री में भिड़ गए भारतीय दिग्गज, रहाणे ने झाड़ा पल्ला, देखें पूरा वीडियो

Ajinkya Rahane and murali karthik
क्रिकेट

IND vs SL: दिग्गज क्रिकेटर ने राहुल-जायसवाल को दी नसीहत, बताया 178 रन की लीड के बाद कैसे जीतेगी टीम इंडिया

team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.