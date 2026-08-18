IND vs SL: दूसरी पारी में श्रीलंका ने पहले ओवर में कर दिया पलटवार, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

इसके बाद से केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल लिया और अगले 12 ओवर तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें कि पहली पारी में भारतीय टीम ने 462 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। केएल राहुल और जडेजा ने भी अर्धशतक जमाया था। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई थी, जिससे टीम इंडिया को 178 रन की बढ़त हासिल हुई थी। टीम इंडिया के लिए मानव सुथार ने चार विकेट चटकाए थे, तो रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट हासिल किए थे।