DPL 2026: फिफ्टी होते ही फूट-फूट कर रोए नितीश राणा, विरोधी टीम के साथ अंपायर भी देने पहुंचे सांत्वना, जानें पूरा मामला

इस मुकाबले में सनत सांगवान ने 54 गेंद में नाबाद 111 रन की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और छह चौके शामिल थे। वहीं, अनमोल शर्मा ने 38 गेंद में 50 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने छह चौके और एक छक्का लगाया। साउथ दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। कृष यादव 26 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए, तो अंकित कुमार ने 11 रन बनाए। इसके बाद नीतीश राणा ने छक्के-चौकों की बारिश कर 33 गेंद में 60 रन ठोक डाले। उन्होंने अपनी पारी में छह छक्के और चार चौके लगाए।