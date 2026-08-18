इंग्लैंड ने बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल! अगले दौर के टिकट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर नजरें

इंग्लैंड ने 14वें मिनट में पहला गोल दागा और स्कोर 1-0 कर दिया। दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में भारत ने बराबरी कर ली। पेनाल्टी कॉर्नर मिलने के बाद हरमनप्रीत ने जोरदार फ्लिक से गेंद को टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में पहुंचा दिया, जिससे गोलकीपर को कोई मौका नहीं मिला। भारत ने 25वें मिनट में वापसी करते हुए बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने 39वें मिनट में बराबरी का गोल दागा और यहीं से खेल का रुख बदल गया। 43वें मिनट में एक और एरियल बॉल की मदद से इंग्लैंड भारत के 23-मीटर एरिया में दाखिल हुआ, जिसमें रशमेरे फिर से शामिल थे। क्रॉफ्ट ने तेजी से हिट किया और मोहित को छकाते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया और इंग्लैंड को 3-2 की बढ़त दिलाई।