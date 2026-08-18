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इंग्लैंड ने बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल! अगले दौर के टिकट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर नजरें

FIH Men's Hockey World Cup 2026 के पूल-डी मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से हराया। इस हार के बाद भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 19 अगस्त को होने वाला आखिरी पूल मुकाबला बेहद अहम हो गया है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2026

FIH Men's Hockey World Cup 2026, India vs England

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- Hockey India)

FIH Hockey Hockey World Cup 2026: एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे 'पूल-डी' मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 1-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत के साथ तीन अंक हासिल किए और अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए निकोलस बांडुरक ने दो गोल किए, जबकि स्टुअर्ट रशमेरे और हेनरी क्रॉफ्ट ने एक-एक गोल दागा। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि दिलप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में एक बेहतरीन मूव को गोल में तब्दील किया।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर नजर

इस हार के बाद टीम इंडिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। टीम इंडिया को अगले दौर में पहुंचने के लिए पूल का आखिरी मैच जीतना ही होगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ 19 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड लगातार दो मैच जीतकर छह अंकों के साथ पूल में टॉप पर पहुंच गया है। दूसरी ओर, एक जीत और एक हार के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम अपना आखिरी पूल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 'हरमनप्रीत एंड कंपनी' के लिए टॉप-2 में रहने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए आगामी हाई-वोल्टेज मैच जीतना बेहद जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान और वेल्स के दो-दो मैचों में एक-एक अंक हैं।

टीम इंडिया ने की शानदार शुरुआत

मुकाबले की शुरुआत में भारत को सातवें मिनट में पहला शानदार मौका मिला। सर्कल के अंदर पांच गज की दूरी पर जरमनप्रीत सिंह के सामने लगभग पूरा गोल खाली था, लेकिन जल्दबाजी में की गई कोशिश नाकाम रही और गेंद बाहर चली गई। रेफरल के बाद इंग्लैंड को 10वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन मनप्रीत सिंह ने शानदार स्टिक ब्लॉक से उस फ्लिक को रोक दिया।

इंग्लैंड ने 14वें मिनट में पहला गोल दागा और स्कोर 1-0 कर दिया। दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में भारत ने बराबरी कर ली। पेनाल्टी कॉर्नर मिलने के बाद हरमनप्रीत ने जोरदार फ्लिक से गेंद को टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में पहुंचा दिया, जिससे गोलकीपर को कोई मौका नहीं मिला। भारत ने 25वें मिनट में वापसी करते हुए बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने 39वें मिनट में बराबरी का गोल दागा और यहीं से खेल का रुख बदल गया। 43वें मिनट में एक और एरियल बॉल की मदद से इंग्लैंड भारत के 23-मीटर एरिया में दाखिल हुआ, जिसमें रशमेरे फिर से शामिल थे। क्रॉफ्ट ने तेजी से हिट किया और मोहित को छकाते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया और इंग्लैंड को 3-2 की बढ़त दिलाई।

आखिरी पल में भी इंग्लैंड ने दागा गोल

भारत ने आखिरी क्वार्टर में वापसी की कोशिश की। 47वें मिनट में जरमनप्रीत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन हरमनप्रीत की स्टिक से डिफ्लेक्शन पाने की कोशिश को सतर्क थॉमस सोर्सबी ने नाकाम कर दिया। फिर 50वें मिनट में अभिषेक ने टोमाहॉक शॉट से गोल के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गेंद गोल के सामने से निकल गई। इंग्लैंड ने 55वें मिनट में जीत सुनिश्चित कर दी। गोल के सामने हुई अफरातफरी के बाद भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसके बाद बांडुरक ने गोलकीपर सूरज करकेरा के बाईं ओर एक शानदार लो-फ्लाइंग फ्लिक लगाई और अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर 4-2 कर दिया।

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Updated on:

18 Aug 2026 08:18 am

Published on:

18 Aug 2026 08:18 am

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