18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: ‘खुद की शक्ल आईने में देखी है’, लाइव कमेंट्री में भिड़ गए भारतीय दिग्गज, रहाणे ने झाड़ा पल्ला, देखें पूरा वीडियो

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट के तीसरे दिन Murali Kartik-Sanjay Manjrekar Video: कमेंट्री बॉक्स में मुरली कार्तिक और संजय मांजरेकर के बीच बहस का वीडियो वायरल हो गया। मामला इतना बढ़ा कि संजय मांजरेकर ने स्क्रीन से मुरली कार्तिक को हटाने की रिक्वेस्ट कर दी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2026

Ajinkya Rahane and murali karthik

अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक (फोटो- SONY Sports Networks)

Murali Kartik- Sanjay Manjrekar Viral Video: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस दौरान 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है। खेल के तीसरे दिन जहां भारतीय गेंदबाज मैदान पर जलवा बिखेर रहे थे, वहीं कमेंट्री बॉक्स में दो दिग्गज बल्लेबाज बहस करते नजर आए। मुरली कार्तिक और संजय मांजरेकर के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि बाद में संजय मांजरेकर को स्क्रीन से मुरली कार्तिक को हटाने का रिक्वेस्ट करना पड़ा।

मामला मजाक से शुरू हुआ जो बाद में काफी गंभीर हो गया। वीडियो में सबसे पहले मुरली कार्तिक कहते हैं, "हम यहां तीन लोग (अजिंक्य रहाणे और संजय मांजरेकर के साथ) हैं और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जो पाउट (एक तरह का मुंह बनाना) बनाते हैं उससे हम समझ नहीं पाते कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए प्लीज इसे करना बंद कर दीजिए।”

जवाब में संजय मांजरेकर ने कहा, "ये काफी बुरा जोक था। क्या हम स्क्रीन को दो भागों में बांट सकते हैं और कैमरे को दूसरे शख्स अजिंक्य रहाणे पर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वह बात करने के लिए ज्यादा सही इंसान हैं और उनकी शक्ल भी काफी बेहतर है। मुरली कार्तिक की आवाज अच्छी है, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को आईने में देखा है?”

मुरली कार्तिक ने कहा, "मैं कभी अपने आप को नहीं देखता। वो आप करते हैं। वह सिर्फ आप ही करते हैं।” इसके जवाब में संजय मांजरेकर ने कहा, "क्योंकि आईने में देखने का फायदा होता है। आपके लिए मैं समझ सकता हूं कि सुखदायी नहीं होता होगा। खैर, हम दोनों यहां लाइन पार कर देंगे और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होगी।” इस बीच अजिंक्य रहाणे ने कहा, "मैं इन सब में शामिल नहीं हूं।"

टीम इंडिया की स्थिति मजबूत

अगर मुकाबले की बात की जाए, तो भारतीय टीम तीसरे दिन के खेल के बाद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। टीम इंडिया ने पहले पारी में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन बना पाई, इस तरह टीम इंडिया के पास 178 रन की बढ़त हो गई है। चौथे दिन टीम इंडिया 350 की कुल बढ़त हासिल कर दूसरी पारी घोषित करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हालांकि खराब मौसम टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

18 Aug 2026 10:01 am

Published on:

18 Aug 2026 10:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: ‘खुद की शक्ल आईने में देखी है’, लाइव कमेंट्री में भिड़ गए भारतीय दिग्गज, रहाणे ने झाड़ा पल्ला, देखें पूरा वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: दूसरी पारी में श्रीलंका ने पहले ओवर में कर दिया पलटवार, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

SL vs IND 1st Test Galle
क्रिकेट

IND vs SL: दिग्गज क्रिकेटर ने राहुल-जायसवाल को दी नसीहत, बताया 178 रन की लीड के बाद कैसे जीतेगी टीम इंडिया

team india
क्रिकेट

DPL 2026: फिफ्टी होते ही फूट-फूट कर रोए नितीश राणा, विरोधी टीम के साथ अंपायर भी देने पहुंचे सांत्वना, जानें पूरा मामला

nitish Rana crying video
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका को 284 पर ऑलआउट करने के बावजूद ड्रा हो जाएगा गॉल टेस्ट, WTC फाइनल की उम्मीदों पर मंडराया खतरा?

ind vs sl 1st test galle 2026
क्रिकेट

IND vs SL: भारतीय बल्लेबाजों ने इतना मारा की केशरा नुवांथा के नाम जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में ही लगा दाग

keshara nuwantha
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.