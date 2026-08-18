IND vs SL: ‘खुद की शक्ल आईने में देखी है’, लाइव कमेंट्री में भिड़ गए भारतीय दिग्गज, रहाणे ने झाड़ा पल्ला, देखें पूरा वीडियो

Murali Kartik- Sanjay Manjrekar Viral Video: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस दौरान 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है। खेल के तीसरे दिन जहां भारतीय गेंदबाज मैदान पर जलवा बिखेर रहे थे, वहीं कमेंट्री बॉक्स में दो दिग्गज बल्लेबाज बहस करते नजर आए। मुरली कार्तिक और संजय मांजरेकर के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि बाद में संजय मांजरेकर को स्क्रीन से मुरली कार्तिक को हटाने का रिक्वेस्ट करना पड़ा।