IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच जारी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है। इस मैच के चौथे दिन ऋषभ पंत ने भारत के लिए 69 गेंदों 66 रनों की तेज अर्धशतकीय पारी खेली है। इस पारी में उन्‍होंने 8 चौके और दो छक्‍के भी लगाए हैं। इन दो छक्‍कों के साथ उन्‍होंने टेस्‍ट क्रिकेट में अपने 100 छक्‍के पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने सबसे तेज 100 छक्‍कों का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्‍होंने सिर्फ 89 टेस्‍ट पारियों में ये मुकाम हासिल करते हुए एड‍म गिलक्रिस्‍ट, ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्‍टोक्‍स को पीछे छोड़ दिया है, जिन्‍होंने 100 या उससे भी ज्‍यादा पारियां ली थीं।