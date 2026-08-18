IND vs SL: श्रीलंका चौथे दिन स्टंप तक 84/4, मानव सुथार ने बताया आखिरी दिन क्या होगा भारत का प्लान?

IND vs SL 1st Test Day 4 Highlights: भारतीय टीम गॉल टेस्ट मैच में चौथे दिन जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। भारत ने चौथे दिन जीत के लिए मेजबानों के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा। इस टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में अपने 4 विकेट गंवाकर 84 रन बनाए हैं। भारत को अब गॉल टेस्‍ट के पांचवें और आखिरी दिन जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है, जबकि मेजबान टीम को 288 रन चाहिए। श्रीलंका की पहली पारी में चार विकेट चटकाने वाले मानव सुथार ने दूसरी पारी में दो अहम विकेट चटकाए हैं। अब भारत का आखिरी दिन क्‍या प्‍लान होगा? इसका खुलासा मानव ने खुद किया है।