IND vs SL: वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ऋषभ पंत ने किया एक और बड़ा कारनामा, शुभमन गिल की बादशाहत हुई खत्म

ऋषभ पंत अब तक 80 छक्के लगा चुके हैं और अगर 9 छक्के और लगा देते हैं, तो वह बेन स्टोक्स के सबसे ज्यादा 88 छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2716 रन बनाए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा 2632 रनों के साथ चौथे और विराट कोहली 2617 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने 2443 रन बनाए हैं, तो केएल राहुल ने 2262 रन बनाए हैं।