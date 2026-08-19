DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग में फिर गरजा बिहार के सांसद के बेटे का बल्ला, सार्थक रंजन ने विस्फोटक पारी से सबको छोड़ा पीछे

Sarthak Ranjan Stats in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का जलवा जारी है। उन्होंने मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में पुरानी दिल्ली के खिलाफ फिर से ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके इस सीजन में छठी फिफ्टी है और इस तरह वह 78 रन बनाकर सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। सार्थक ने 51 गेंद में 78 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल थे। इस सीजन अब तक वह 26 छक्के लगा चुके हैं और 40 चौके शामिल हैं।