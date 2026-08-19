IND vs SL: गॉल में जीत से 6 विकेट दूर टीम इंडिया लेकिन श्रीलंका भी मार सकती है बाजी, जान लें ये रिकॉर्ड

आपको बता दें कि मुकाबले में भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन की पारी खेली, तो केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ढेर हो गई, जिसमें सोनल दिनुषा ने 100 और निरोशन डिकवेला ने 80 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में सिर्फ ऋषभ पंत ने शतक जड़ा, वहीं देवदत्त पडिक्कल 44 और केएल राहुल 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका और भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर ढेर हो गई।