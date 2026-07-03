England playing XI for Eng vs Ind 2nd T20I: भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था। अब ये दोनों टीमें शनिवार को मैनचेस्‍टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में एक-दूसरे के खिलाफ दूसरा टी20 खेलेंगी। हमेशा की तरह इंग्‍लैंड ने एक दिन पहले अपनी प्‍लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी के डेब्‍यू से पहले राजस्‍थान रॉयल्‍स में उनके साथी जोफ्रा आर्चर की इंग्‍लैंड की प्‍लेइंग इलेवन में वापसी हुई है तो जोश टंग इंग्‍लैंड के लिए टी20 इंटरनेशन डेब्‍यू करेंगे।