IND vs ENG: मैनचेस्टर में ही खेला गया था वो मैच, जिसके किस्स आज भी क्रिकेट जगत में सुने जाते हैं, जानें तब क्या-क्या हुआ था

India vs England T20 Series 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। टीम इंडिया तीसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर टी20 मैच खेलने उतरेगी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच यहां दो मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें दोनों टीमों को एक-एक जीत मिली है। 2011 में पहली बार भारत और इंग्लैंड की टीमें यहां आमने-सामने हुई थीं, और वह मैच किस्से-कहानियों के हिसाब से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था।