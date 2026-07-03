मोर्ने मोर्केल ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर लड़कों को फॉलो करते हैं, तो पहले से ही बहुत सारी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, खासकर उसके साथ। जिस तरह से लड़कों ने उसका स्वागत किया है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर 15 साल के बच्चे के तौर पर नेट्स पर यह डरावना हो सकता है। लेकिन, हमने जो कुछ नेट्स किए हैं, वे बहुत शानदार रहे हैं। हम सब यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वह कैसा खेलता है। जब उसे मौका मिलेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तैयार होगा।