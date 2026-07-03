IND vs ENG: मैनचेस्टर में होगी छक्के-चौकों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी? जानें कैसी है पिच

इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है, जबकि दूसरी पारी में औसतन 131 रन बनते हैं। हालांकि, इसी मैदान पर इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 304 रन का विशाल स्कोर भी बनाया था। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 103 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने 199 रन का लक्ष्य भी इसी मैदान पर हासिल किया था। दूसरी ओर, यहां 150 रन का स्कोर भी सफलतापूर्वक डिफेंड किया जा चुका है।