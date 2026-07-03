‘विंबलडन का मैच देखना एक सपना था, अब इसे सचिन, रवि और गावस्कर सर के साथ देखना चाहूंगी’: दीप्ति शर्मा

जियो हॉटस्टार (JioHotstar) से बात करते हुए दीप्ति ने बताया कि इन दोनों ही खेल दिग्गजों में दबाव के समय शांत रहने की निराली क्षमता है। दीप्ति ने कहा, 'जब आप जोकोविच की बात करते हैं, तो हर कोई उनकी मानसिक मजबूती की बात करता है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हार नहीं मानते, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। क्रिकेट में मुझे लगता है कि एमएस धोनी सर बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। धोनी सर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दबाव को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं और हमेशा कूल रहते हैं।'