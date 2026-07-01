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‘प्लेइंग-11 से बाहर बैठकर मैच देखना भी बड़ी बात है’, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बोले रविचंद्रन अश्विन

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारतीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के टी20 डेब्यू और प्लेइंग-11 से बाहर बैठने पर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। जानें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली मैचों की सीरीज से पहले अश्विन ने बॉस बेबी के डेब्यू को लेकर क्या कहा।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 01, 2026

Vaibhav Sooryavanshi, Ravichandran Ashwin, India vs England T20, Vaibhav Sooryavanshi Debut News

वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन (Photo - X)

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। अश्विन का मानना है कि 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी का टीम में रहकर बाहर बैठना (बेंच पर रहना या प्लेइंग 11 में न होना) और साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है।

इससे पहले, आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैचों की सीरीज में वैभव को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर अश्विन ने कहा था कि वैभव बाहर बैठकर और मैदान पर ड्रिंक्स (पानी) ले जाकर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। इस बयान पर कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर अश्विन की आलोचना की थी। फैंस को लगा कि अश्विन इस युवा खिलाड़ी को कम आंक रहे हैं।

'पानी पिलाना कोई छोटा काम नहीं' - अश्विन

अब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर इस मुद्दे को साफ किया है। उन्होंने कहा, 'हमें वैभव सूर्यवंशी को समय देना होगा। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में जैसा खेल दिखाया है, उसे देखते हुए उन्हें आगे मौका जरूर मिलेगा, वो बहुत स्पेशल खिलाड़ी हैं। लेकिन मेरा मतलब यह था कि पानी ले जाना कोई छोटा काम नहीं है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं?' उन्होंने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, '1990 और 2000 के दशक में मैं चेन्नई में बॉल बॉय था और खिलाड़ियों के लिए पानी ले जाने में मुझे बहुत खुशी होती थी।'

अश्विन ने आगे कहा कि प्लेइंग-XI से बाहर बैठकर मैच देखना भी खिलाड़ी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इससे खिलाड़ी को टीम के माहौल को समझने में मदद मिलती है। एक बड़ा खिलाड़ी रातों-रात नहीं बनता। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वैभव खेलना शुरू करेंगे, तो शायद कभी टीम से बाहर न हों, लेकिन शुरुआत में बाहर बैठने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

बॉस बेबी ने आईपीएल में किया था कमाल

वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए आईपीएल 2026 में 700 से ज्यादा रन बनाकर टीम में आए हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को 0-2 से हार मिली, लेकिन टीम ने अपने पुराने ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर ही भरोसा जताया। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव के डेब्यू पर सस्पेंस रखा है और संकेत दिए हैं कि पुराने ओपनर्स को ही मौका मिलता रहेगा।

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Published on:

01 Jul 2026 04:47 pm

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