‘प्लेइंग-11 से बाहर बैठकर मैच देखना भी बड़ी बात है’, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बोले रविचंद्रन अश्विन

अब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर इस मुद्दे को साफ किया है। उन्होंने कहा, 'हमें वैभव सूर्यवंशी को समय देना होगा। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में जैसा खेल दिखाया है, उसे देखते हुए उन्हें आगे मौका जरूर मिलेगा, वो बहुत स्पेशल खिलाड़ी हैं। लेकिन मेरा मतलब यह था कि पानी ले जाना कोई छोटा काम नहीं है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं?' उन्होंने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, '1990 और 2000 के दशक में मैं चेन्नई में बॉल बॉय था और खिलाड़ियों के लिए पानी ले जाने में मुझे बहुत खुशी होती थी।'