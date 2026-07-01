ENG vs IND: श्रेयस अय्यर को मिली रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव से सलाह, मैच से पहले बताया टीम इंडिया का प्लान

हाल ही में सूर्यकुमार यादव की जगह टी20 टीम के कप्तान बने 31 वर्षीय श्रेयस अय्यर ने बताया कि इंग्लैंड आने से पहले उन्हें रोहित शर्मा और सूर्या से काफी मदद मिली। अय्यर ने कहा, 'रोहित भाई से बात करना ऐसा है जैसे आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे हों। उन्होंने मेरे घरेलू करियर में भी बहुत मदद की है। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने भी इस दौरे पर आने से पहले मुझे खास इनपुट दिए। सूर्या ने मुझे बताया कि अलग-अलग परिस्थितियों में मैनेजमेंट और खिलाड़ी कैसा व्यवहार करते हैं, जिससे मुझे कप्तानी संभालने में काफी मदद मिल रही है।