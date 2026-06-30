IND vs ENG ODI Series: शुभमन गिल और केएल राहुल पहले ही क्यों पहुंच रहे हैं बर्मिंघम? सामने आई असली वजह

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (Photo - BCCI)
IND vs ENG ODI Series: भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से 3 मैचों की वनडे (ODI) सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन (Edgbaston) मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन इस सीरीज के शुरू होने से पहले एक दिलचस्प खबर आ रही है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल पूरी टीम से पहले ही बर्मिंघम पहुंच रहे हैं।
खबरों के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम टुकड़ों में (batches में) रवाना होगी। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों से काफी पहले इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि ये दोनों खिलाड़ी 1 से 11 जुलाई तक चलने वाली टी20 सीरीज की टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में खाली समय बैठने के बजाय, वे पहले ही बर्मिंघम पहुंचकर वहां के मौसम और पिचों के हिसाब से खुद को ढालना चाहते हैं और वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां जल्दी शुरू करना चाहते हैं। वनडे टीम के बाकी खिलाड़ी 12 जुलाई तक टीम के साथ बर्मिंघम में जुड़ेंगे।
इसी बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर भी है। ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी अपनी चोट (quadricep चोट) की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई (BCCI) की मेडिकल टीम ने उन्हें अभी और आराम करने की सलाह दी है। वो अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी रिहैब प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाए हैं। सूत्रों की मानें तो वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक ठीक नहीं हो पाएंगे और अब उनकी वापसी जिम्बाब्वे दौरे पर ही मुमकिन लग रही है।
|मैच
|तारीख
|मैदान (Venue)
|समय (भारतीय समयानुसार - IST)
|1st ODI
|मंगलवार, 14 जुलाई, 2026
|एजबेस्टन, बर्मिंघम
|दोपहर 03:30 बजे
|2nd ODI
|गुरुवार, 16 जुलाई, 2026
|सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
|दोपहर 03:30 बजे
|3rd ODI
|रविवार, 19 जुलाई, 2026
|लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन
|दोपहर 03:30 बजे
इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के दौरे पार जाने वाली भारतीय टीम का पूरा स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार।
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