IND vs ENG ODI Series: शुभमन गिल और केएल राहुल पहले ही क्यों पहुंच रहे हैं बर्मिंघम? सामने आई असली वजह

खबरों के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम टुकड़ों में (batches में) रवाना होगी। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों से काफी पहले इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि ये दोनों खिलाड़ी 1 से 11 जुलाई तक चलने वाली टी20 सीरीज की टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में खाली समय बैठने के बजाय, वे पहले ही बर्मिंघम पहुंचकर वहां के मौसम और पिचों के हिसाब से खुद को ढालना चाहते हैं और वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां जल्दी शुरू करना चाहते हैं। वनडे टीम के बाकी खिलाड़ी 12 जुलाई तक टीम के साथ बर्मिंघम में जुड़ेंगे।