Shreyas Iyer ने जिसे पूरे IPL 2026 में बेंच पर रखा, उस Mitchell Owen ने मेजर लीग क्रिकेट के 5 मैचों में ही ठोक दिए 337 रन

Mitchell Owen MLC 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स (PBKS) ने जिस खिलाड़ी को एक-एक मौके के लिए तरसा दिया और पूरे सीजन ड्रेसिंग रूम में बिठाए रखा, अब उसने विदेशी सरजमीं पर बल्ले से आग लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर मिचेल ओवेन इस समय अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट 2026 (MLC) में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे हैं।