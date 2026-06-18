Ravichandran Ashwin: आईपीएल के बाद अब अमेरिका की MLC 2026 में खेलते नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने किया साइन

एमएलसी 2026 का एक और बड़ा आकर्षण लॉस एंजिलिस में बना नया नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड है। यह मैदान एलए नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान होगा। 1 जुलाई को यहां एलए नाइट राइडर्स और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मुकाबला खेला जाएगा। एमएलसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जॉनी ग्रेव ने इसे अमेरिका में क्रिकेट के विकास के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, 'लॉस एंजिलिस में मेजर लीग क्रिकेट का पहुंचना हमारी लीग और पूरे अमेरिका में क्रिकेट की बढ़त के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।