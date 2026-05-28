Vaibhav Sooryavanshi ने रचा दोहरा इतिहास: सिर्फ क्रिस गेल ही नहीं, यशस्वी जायसवाल का महा-रिकॉर्ड भी किया ध्वस्त

वैभव सूर्यवंशी ने अपने साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया (Photo - IANS)
Vaibhav Sooryavanshi breaks Yashasvi Jaiswal Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में एक ऐसा तूफान आया, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर वो गदर मचाया कि बड़े-बड़े दिग्गज देखते रह गए। इस मैच में वैभव ने सिर्फ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का सालों पुराना रिकॉर्ड ही नहीं ध्वस्त किया, बल्कि पिच के दूसरे छोर पर खड़े अपने ही साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया।
मैच शुरू होने से पहले वैभव को अनकैप्ड प्लेयर (Uncapped Player) के रूप में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए 44 रनों की जरूरत थी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में छक्का मारकर यशस्वी जायसवाल के IPL 2023 के 626 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मजेदार बात यह थी कि जब वैभव ने यह इतिहास रचा, तब खुद यशसवी नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे।
|प्लेयर (Player)
|टीम (Team)
|मैच (Matches)
|रन (Runs)
|सीजन (Season)
|वैभव सूर्यवंशी
|राजस्थान रॉयल्स
|15
|680
|2026
|यशस्वी जायसवाल
|राजस्थान रॉयल्स
|14
|626
|2023
|शॉन मार्श
|पंजाब किंग्स
|11
|616
|2008
|रियान पराग
|राजस्थान रॉयल्स
|16
|573
|2024
|प्रभसिमरन सिंह
|पंजाब किंग्स
|17
|549
|2025
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहीं नहीं रुका। उन्होंने इस पारी में 12 गगनचुंबी छक्के जड़कर इस सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 61 पहुंचा दी और पूरी पारी में 5 चौके भी लगाए है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिस गेल का 2012 का रिकॉर्ड (59 छक्के) तोड़ दिया और दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने किसी एक टी20 टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की और IPL प्लेऑफ के इतिहास में सुरेश रैना के सबसे तेज अर्धशतक (16 गेंद) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि, वह अपनी सेंचुरी से चूक गए और 29 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी इस पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल (IPL) इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर 243/8 खड़ा कर दिया।
इसके अलावा, वैभव सूर्यवंशी दुनिया के पहले ऐसे टीनेजर (Teenager) भी बन गए हैं जिसने किसी टी20 टूर्नामेंट में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
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