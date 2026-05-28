Vaibhav Sooryavanshi ने रचा दोहरा इतिहास: सिर्फ क्रिस गेल ही नहीं, यशस्वी जायसवाल का महा-रिकॉर्ड भी किया ध्वस्त

Vaibhav Sooryavanshi breaks Yashasvi Jaiswal Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में एक ऐसा तूफान आया, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर वो गदर मचाया कि बड़े-बड़े दिग्गज देखते रह गए। इस मैच में वैभव ने सिर्फ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का सालों पुराना रिकॉर्ड ही नहीं ध्वस्त किया, बल्कि पिच के दूसरे छोर पर खड़े अपने ही साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया।