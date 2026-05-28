‘नई सिक्स मशीन…’ वैभव सूर्यवंशी ने महारिकॉर्ड तोड़कर क्रिस गेल को भी बनाया अपना मुरीद

Chris Gayle on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर धूम मचा दी है। 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्‍लेबाज ने महज 29 गेंदों पर 97 रन बनाए, जिसमें 12 बड़े छक्के शामिल थे। वैभव की इस पारी के दम पर उनकी टीम ने 47 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। हालांकि वह खुद शतक बनाने से चूक गए, लेकिन एक बार फिर उनकी बेखौफ बल्लेबाजी ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।