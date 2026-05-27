SRH vs RR: वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक के बाद जोफ्रा आर्चर की घटक गेंदबाजी, राजस्थान ने हैदराबाद को 47 रन से हराया

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वालीफायर में जगह बना ली है। जहां 29 मई को उनका मुक़ाबला गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम 31 मई को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना करेगी। वहीं इस हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है।