Ind vs Afg: अफगानिस्तान की टीम भारत के लिए रवाना, मुल्लांपुर में एकमात्र टेस्ट के साथ होगी दौरे की शुरुआत

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आगामी मल्टी-फॉर्मेट दौरे के लिए भारत के लिए रवाना हो गई है। अफगान टीम की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे, जो एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगे। हालांकि यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) चक्र का हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी गई है।