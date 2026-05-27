वैभव सूर्यवंशी को अपनी ‘छत्रछाया’ में ले BCCI, IPL चेयरमैन अरुण धूमल का बड़ा बयान

IPL Chairman Arun Dhumal on Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सबको अपना मुरीद बना लिया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सीनियर भारतीय टीम में उनके शामिल करने की मांग बढ़ती जा रही है। बाएं हाथ का यह बैटर हाल ही में इंडिया कॉल अप के एक कदम और करीब आ गया, जब उसे श्रीलंका में 50 ओवर की सीरीज के लिए इंडिया ए साइड में कॉल अप मिला। इसी बीच आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से वैभव को संभालने के लिए कहा है।