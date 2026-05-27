CSK CEO Kasi Viswanathan on MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है, जिसके बाद एमएस धोनी को अगले सीजन में कोच बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच टीम के सीईओ कासी विश्वनाथन ने एमएस धोनी को फ्रेंचाइजी के 'पक्के खिलाड़ी' बताया है और इशारा किया है कि टीम मैनेजमेंट उन्‍हें जल्द ही हेड कोच बना सकता है। लीग शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब धोनी इस साल टूर्नामेंट में एक भी मैच में नहीं खेले। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आईपीएल 2026 धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है, जैसा कि पिछले कुछ सालों में कई बार हुआ है। वहीं, सीएसके सीईओ ने बताया कि फ्रेंचाइजी धोनी से आगे क्या उम्मीद करती है।