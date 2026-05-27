IPL Final: 10 साल बाद बन रहा ऐसा संयोग, फाइनल में पहुंचने के बाद RCB को सता रहा ट्रॉफी गंवाने का डर!

2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने एलिमिनेटर खेलते हुए क्वालीफायर-2 में जगह बनाई और फिर फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर खिताब जीत लिया। 10 साल बाद फिर से वही संयोग बनता नजर आ रहा है। इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात की टीम के बीच क्वालीफायर-1 खेला गया। पिछली बार 2016 में भी गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच क्वालीफायर-1 खेला गया था, जहां आरसीबी ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी।