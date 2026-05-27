RCB vs GT: IPL 2026 क्वालीफायर 1 में हुआ ब्लंडर, धर्मशाला में दिखाया गया भारत का गलत नक्शा, अब तक न हटाई वीडियो, न मांगी माफी

आपको बता दें कि इस मुकाबले में 255 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम 162 रन पर ही ढेर हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी धारदार प्रदर्शन किया और गुजरात टाइटंस को 20 ओवर भी टिकने नहीं दिया। जैकब डफी ने जहां 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार, राशिख सलाम और क्रुणाल पंड्या ने 2-2 विकेट हासिल किए। अब खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद या राजस्थान रॉयल्स से हो सकता है। यह मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।