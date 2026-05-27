IPL 2026 Qualifier 1: रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में पहुंची RCB

टीम को पहला झटका 21 रन पर वेंकटेश अय्यर के रूप में लगा, जिन्होंने 19 रन बनाए। इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी कर पारी संभाली। कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे। वहीं पड्डिकल ने 30 रन की तेज पारी खेली।