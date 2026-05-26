RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा धर्मशाला में IPL इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य

RCB vs GT Qualifier 1 Match Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) अब लीग स्‍टेज के बाद प्‍लेऑफ के रोमांचक दौर में पहुंच गया है। प्‍लेऑफ स्‍टेज में आज 26 मई को पहला क्‍वालीफायर धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए हैं। बता दें कि आरसीबी ने धर्मशाला में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्‍य रखा है। इससे पहले 241 का लक्ष्‍य आरसीबी ने ही 2024 में पंजाब के खिलाफ रखा था।