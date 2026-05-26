‘दोस्तों, मैं अब कुछ और बड़ा करने जा हूं’, सोशल मीडिया की सुर्खियां बना सूर्यकुमार यादव का पोस्ट

Suryakumar Yadav cryptic post: भारत की 2026 टी20 टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर ‘मिस्टर 360’ सूर्यकुमार यादव आज अपनी एक खास पोस्‍ट के लिए सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। इस साल भारत को टी20 विश्व कप जिताने वाले इस सूर्या ने आईपीएल के बीच अचानक एक ऐसा ट्वीट किया, जिसने उनके फैंस को उत्सुकता बढ़ गई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वह ऐसा क्‍या करने जा रहे हैं?