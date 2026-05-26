‘जो लोग पत्नियों और बच्चों को गाली देते हैं’, कोहली-हेड के बीच झगड़े के बाद आगबबूला हुए आकाश चोपड़ा

जेसिका ने यह भी बताया कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2024 बॉक्सिंग डे टेस्ट समेत बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भी इसी तरह की गाली-गलौज हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मेंटल हेल्थ, नजरिए और हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं, इस बारे में एक जरूरी बातचीत हो रही है। पैशन हमेशा खेल का हिस्सा रहेगा, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि खेल के पीछे असली लोग और परिवार हैं। बता दें कि इस विवाद ने तब और भी अजीब मोड़ ले लिया, जब कई फैंस ने गलती से अमेरिकन रैपर ट्रैविस स्कॉट को सोशल मीडिया पर ट्रैविस हेड के साथ मिलते-जुलते पहले नाम की वजह से टारगेट किया।